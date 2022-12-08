Закрывшийся кинотеатр в ТРК на Обводном канале превратили в офис-центр

В петербургском торгово-развлекательном комплексе "ЛиговЪ" закрывшиеся кинозалы приспособили под офисы, о чем пишет РБК Петербург. Для города решение, которое принял владеющий помещениями холдинг "Адамант", стало прецедентным. В компании высоко оценивают получившуюся бизнес-модель.

"Такое перепрофилирование пространства позволило увеличить выручку от сдаваемых площадей в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом, когда на их месте располагался кинотеатр", - рассказал ее официальный представитель.

Благодаря высоким потолкам в помещениях удалось организовать два яруса кабинетов. По прикидкам опрошенных изданием экспертов, реконструкция могла обойтись "Адаманту" в сумму от 40 до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

Примечательно, что летом закрывшиеся кинозалы в ТРК "Пик" на Сенной площади переформатировали под фуд-холлы. Необходимость альтернативного использования кинотеатров продиктована падением зрительского интереса. Последнее, в свою очередь, связано с антироссийскими санкциями и отсутствием проката западных фильмов.