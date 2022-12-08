Московского активиста Михаила Кригера признали политзаключенным

Проект "Поддержка политзеков. Мемориал", пришедший на смену ликвидированному ПЦ "Мемориал"*, признал политическим заключенным московского активиста Михаила Кригера. Против него возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Кригер состоит в движении "Солидарность", он неоднократно выходил на акции в Москве. Также он стоял у истоков "Союза солидарности с политзаключенными", отмечают правозащитники.

В начале ноября Черемушкинский суд Москвы отправил Кригера в СИЗО сроком на два месяца. Причиной этого стал пост двухлетней давности, текст которого якобы содержит признаки оправдания терроризма.

Правозащитники выразили мнение, что высказывание Кригера "нельзя рассматривать в качестве побуждающего кого-либо к совершению действий террористического характера". Они считают, что уголовное преследование активиста "укладывается в рамки государственной кампании по "зачистке" от инакомыслящих" и происходит в ответ на его критические по отношению к СВО высказывания.

В конце июля московская полиция задержала Кригера из-за автомобильных наклеек в поддержку политика Алексея Навального.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов