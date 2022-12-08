Бастрыкин высказал желание получить для СК право досудебного ареста имущества

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил мнение в интервью РИА "Новости" о том, что возглавляемое им ведомство должно получить право ареста имущества фигурантов заведенных дел и связанных с ними лиц. Подобная мера была бы эффективна в борьбе с коррупцией, полагает глава СК.

По мнению Бастрыкина, для более успешного противодействия коррупции "можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ [то есть имущества, подлежащего конфискации — ЗАКС.Ру]".

Бастрыкин уточнил, что борьба с коррупцией оказалась бы гораздо более эффективной при условии, что следователи могли бы налагать без суда арест на имущество лиц, связанных с фигурантами заведенного дела. При этом он оговорился, что после этого сотрудники СК должны получать после ареста санкцию суда.

Также Бастрыкин рассказал о количестве силовиков и других лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию в 2022 году. Сегодня же стало известно о задержании следственным управлением СК по Ленобласти главы регионального комитета по ТЭК Юрия Андреева по подозрению во взяточничестве.