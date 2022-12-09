Член СПЧ предложил приравнять коррупцию к госизмене

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов призвал приравнять коррупцию к измене родине и ужесточить за нее наказание, сообщило 9 декабря РИА "Новости". По его словам, соответствующие предложения готовы уже давно, одним из адресатов правозащитник указал главу государства.

"Почему мы говорим об измене родине, потому что это реально по последствиям и по содержанию, — заявил Кабанов. — Чем государственная служба отличается от военной? Это тоже служба".

Член СПЧ оговорился, что особенно актуальной проблема коррупции предстает на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. В качестве примера он сослался на мобилизованных, у которых "не было нормальной брони, касок, нормального материально-технического обеспечения и много-много чего".

Своими соображениями на тему противодействия коррупции Кабанов отдельно поделился в своем Telegram-канале. По его мнению, основная борьба с коррупцией должна сосредоточиться на противодействии условиям формирования теневого бизнеса.

"Все проекты свыше 500 миллионов рублей на федеральном и 50 миллионов рублей на региональном уровнях должны проходить реальную антикоррупционную экспертизу <...> на предмет целесообразности и обоснованности бюджетных трат", — написал Кабанов. При этом, по его словам, "оценка результатов реализации любой государственной бюджетной программы" должна предполагать персональную ответственность вплоть до уголовной.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил о том, что в 2022 году 11 прокурорских работников были осуждены за коррупцию. До этого данными делился глава СК Александр Бастрыкин, который насчитал 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, осужденных за это же с начала года.

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