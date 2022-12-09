Суд в Москве продлил меру пресечения двоим фигурантам дела "Весны"*

Басманный суд Москвы продлил до 11 марта 2023 года меру пресечения в виде запрета определенных действий двоим фигурантам дела "Весны"* Ангелине Рощупко и Тимофею Васькину, сообщило 9 декабря "ОВД-Инфо"** со ссылкой на их адвокатов.

Рощупко и Васькину запрещено покидать жилье между восемью часами вечера и восемью часами утра, общаться с другими фигурантами дела и сторонниками "Весны"****, а также пользоваться интернетом и средствами связи.

Характерно, что и Рощупко, и Васькин отрицают свою принадлежность к движению. На прошлом заседании по продлению меры Рощупко утверждала, что не состояла в чатах движения и что нет ни одной совместной фотографии активистов "Весны"**** с ее участием.

Дело против "Весны"* было заведено в мае 2022 года по статье об "участии в НКО, посягающей на права граждан" (ст. 239 УК РФ), в сентябре его объединили с делом о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). В минувший вторник Городской суд Петербурга признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Адвокаты заявили о планах обжаловать это решение в течение месяца.

*Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.