"Если кажется — надо креститься": Путин прокомментировал приговор Яшину*

Президент Владимир Путин высказал 9 декабря свои соображения по поводу судебного приговора оппозиционеру Илье Яшину*, вынесенного незадолго перед этим. В своей речи глава государства заявил о недопустимости вмешательства в решения суда и указал на возможность подачи апелляции.

Слова Путина прозвучали во время общения с журналистами на саммите в Бишкеке. Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников поинтересовался у президента его мнением о приговоре, спросив, не кажутся ли ему "зверским сроком" назначенные Яшину* 8,5 лет.

"Знаете, как в народе говорят, если кажется — надо креститься", — ответствовал Путин. Он напомнил о полученном им в ЛГУ юридическом образовании и заявил, что полагает "абсолютно недопустимым" вмешательство в деятельность судов.

"Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным, есть определенные, законом обозначенные, права защиты граждан <...>. Можно обратиться, наверно, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", — высказался Путин.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима с последующим четырехлетним запретом определенных действий, включая пользование интернетом. Дело против политика было заведено по статье о распространения фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) из-за апрельского стрима в YouTube. После оглашения приговора в Telegram-канале Яшина* появился пост со словами о том, что "перемены не за горами", а сам суд стал трибуной для выражения политиком своих пацифистских воззрений.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов