Драпеко рекомендовала антиукраински настроенным согражданам сходить к психиатру

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, избранная от Петербурга, прокомментировала в беседе с "Подъёмом" деятельность отдельных антиукраински настроенных россиян. Депутат заподозрила у них паранойю и в связи с этим посоветовала обратиться к психиатру.

"Я думаю, что вот этим гражданам надо отправиться к психиатру, потому что это явная паранойя. Российская Федерация не отказывается ни от чего украинского", — заявила Драпеко.

По мнению парламентария, Россия не нуждается в украинском флаге, но в то же время не отвергает культуру этой страны. "Мы оставляем себе всё лучшее, что было в Украине, украинских героев. Не тех, кого они сегодня прославляют, а настоящих, таких как Ковпак, Богдан Хмельницкий", — высказалась Драпеко.

Попутно депутат высказалась против запрета на новогодних корпоративах украинских песен при условии, что "артисты и песни не прославляют Бандеру, фашизм и не унижают достоинство россиян".

В соцсетях неоднократно появлялись возмущенные посты россиян, разгневанных различными предметами в сине-желтой расцветке. К примеру, жители Челябинска выражали неудовольствие зрелищем салфеток синего и желтого цветов в одном из кафе, а в Ростове-на-Дону горожане высказывались против аналогичной расцветки предновогодней композиции на одной из улиц.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура не считает правонарушением публичную демонстрацию украинского флага, о чем ведомство написало депутату петербургского Заксобрания Борису Вишневскому. При этом в документе содержится оговорка о том, что "квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела".