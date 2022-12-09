В Смольном надеются, что по итогам года Петербург посетят более восьми миллионов туристов

С начала года Петербург посетили около семи миллионов туристов, в оставшееся до конца декабря время власти города рассчитывают принять еще не менее одного миллиона гостей, заявила зампред комитета по развитию туризма Нана Гвичия по итогам форума Travel Hub. В целом по итогам года турпоток может составить более восьми миллионов человек, передает 9 декабря ТАСС.

"У нас около семи миллионов туристов, о которых мы уже можем [говорить]", — поделилась чиновница. При этом Гвичия отметила, что далеко не все путешественники еще определились с маршрутом на новогодние праздники. Она выразила надежду, что для Петербурга этот показатель составит "плюс не менее миллиона [туристов]".

Всего с начала года Петербург посетили 250-300 тысяч туристов из-за рубежа, добавила Гвичия. В первую очередь, речь идет о жителях дружественных стран, но в начале года наблюдался турпоток и из Европы, добавила зампред комитета.

О достижении отметки в семь миллионов туристов с начала года сообщал в конце ноября вице-губернатор Борис Пиотровский. До этого директор туристско-информационного бюро Петербурга Юрий Богданов спрогнозировал по две тысячи туристов из Ирана еженедельно начиная с весны 2023 года.