Беглов намерен одарить Героев России правом на бесплатную парковку

Губернатор Александр Беглов решил расширить список льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатную парковку, проинформировала 9 декабря пресс-служба градоначальника. С этой целью он поручил комитету по транспорту подготовить необходимые изменения в нормативно-правовые акты.

По мысли Беглова, возможностью бесплатной стоянки автомобилей следует наделить ряд граждан, получивших ранее высокие награды. Речь идет о Героях России и Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда и Героев труда Российской Федерации, а заодно о полных кавалерах ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

В настоящее время бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, малолетние узники фашистских концлагерей и другие категории граждан.

Ранее комитет по транспорту сообщил о планах сделать с весны оплату парковок поминутной начиная со второго часа стоянки автомобиля. Перед этим он отклонил все предложения жителей Коломны относительно платных парковок.