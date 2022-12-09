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Новости 20:07

Беглов намерен одарить Героев России правом на бесплатную парковку

фото ЗакС политика Беглов намерен одарить Героев России правом на бесплатную парковку

Губернатор Александр Беглов решил расширить список льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатную парковку, проинформировала 9 декабря пресс-служба градоначальника. С этой целью он поручил комитету по транспорту подготовить необходимые изменения в нормативно-правовые акты.

По мысли Беглова, возможностью бесплатной стоянки автомобилей следует наделить ряд граждан, получивших ранее высокие награды. Речь идет о Героях России и Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда и Героев труда Российской Федерации, а заодно о полных кавалерах ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

В настоящее время бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, малолетние узники фашистских концлагерей и другие категории граждан.

Ранее комитет по транспорту сообщил о планах сделать с весны оплату парковок поминутной начиная со второго часа стоянки автомобиля. Перед этим он отклонил все предложения жителей Коломны относительно платных парковок.


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