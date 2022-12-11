Добивавшемуся альтернативной службы петербуржцу Березину нашли применение в воинской части под Лугой

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин, добивавшийся альтернативной службы, будет переведён из воинской части в Каменке под Лугу в Ленобласти, известил в разговоре с "Фонтанкой" его адвокат Никифор Иванов.

По словам защитника, приказ о переводе молодого человека уже подписан.

"Ему вручили предписание и отправили домой. Сейчас он в Петербурге", — поделился Иванов.

В областную воинскую часть Березин должен прибыть уже в скором времени. Там сообщили, что оружие ему в руки выдавать не будут.

Напомним, мобилизованный Березин уехал из части под Белгородом на такси из-за конфликтов с командованием. Добравшись до Петербурга, написал явку с повинной и попробовал обжаловать свой призыв в суде. Подробнее о истории Березина — в материале ЗАКС.Ру.

Фото: MR7