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Новости 10:22

Добивавшемуся альтернативной службы петербуржцу Березину нашли применение в воинской части под Лугой

фото ЗакС политика Добивавшемуся альтернативной службы петербуржцу Березину нашли применение в воинской части под Лугой

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин, добивавшийся альтернативной службы, будет переведён из воинской части в Каменке под Лугу в Ленобласти, известил в разговоре с "Фонтанкой" его адвокат Никифор Иванов.

По словам защитника, приказ о переводе молодого человека уже подписан.

"Ему вручили предписание и отправили домой. Сейчас он в Петербурге", — поделился Иванов.

В областную воинскую часть Березин должен прибыть уже в скором времени. Там сообщили, что оружие ему в руки выдавать не будут.

Напомним, мобилизованный Березин уехал из части под Белгородом на такси из-за конфликтов с командованием. Добравшись до Петербурга, написал явку с повинной и попробовал обжаловать свой призыв в суде. Подробнее о истории Березина — в материале ЗАКС.Ру

Фото: MR7


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