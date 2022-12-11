Жители Казани в течение дня пикетировали против закона о ЛГБТ-пропаганде и в поддержку Яшина*

В течение всего дня в Казани проходили одиночные пикеты по ряду различных поводов. Освещали события журналисты издания "Гроза | Казань" в своём Telegram-канале.

Так, местный житель Марк Серов вышел на акцию для того, чтобы "мужчин ценили также, как и женщин". С плаката он призывал отменить воинскую обязанность, а призыв сделать добровольным.

Ещё одна жительница встала в пикет с плакатом в поддержку осуждённого оппозиционера Ильи Яшина*, которого приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Кроме того, активисты выходили с плакатами за соблюдение прав ЛГБТ.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов