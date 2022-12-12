Госдума рассмотрит поправки в КоАП и УК относительно деятельности иноагентов

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, касающиеся деятельности иностранных агентов, сообщил "Коммерсантъ". Как отмечает издание, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству намерен рассмотреть их 12 декабря.

Выборный предлагает закрепить в КоАП единый статус иностранного агента безотносительно к сфере его деятельности. Это предполагает замену статей о непредставлении сведений НКО-агентом (ст. 19.7.5–2), непредставлении сведений и неисполнении обязанностей по указанию своего статуса физлицом-иноагентом (ст. 19.7.5–4) и о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента (ст. 19.34.1) единой статьей 19.34 КоАП о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ожидается, что после изменений статья 19.34 будет состоять из девяти частей вместо нынешних трех. Как уточнил "Коммерсантъ", размеры штрафов для нарушителей в основном сохранятся на прежнем уровне. В то же время сумма взысканий за распространение информации руководителями, членами и учредителями организаций, признанных иноагентами, может вырасти с нынешних пяти тысяч до 10-30 тысяч рублей.

Одновременно Выборный предложил убрать из статьи 330.1 УК ("Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента") критерий злостности, объяснив это "неоднозначной практикой правоприменения". При этом единоросс внес дополнение в статью о том, что уголовная ответственность для иноагентов будет наступать после второго за год нарушения по статье 19.34 КоАП. Также депутат выступил за дополнение статьи УК частью об ответственности за непредставление сведений для включения в список иноагентов лицом, "осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности" России, которые способны нанести ущерб безопасности страны.

Начиная с 1 декабря в России вступил в силу закон о контроле за деятельностью иноагентов, подписанный в середине лета президентом Владимиром Путиным. В этот же день Министерство юстиции представило единый перечень иноагентов вместо существовавших прежде четырех списков.