В Калининграде из-за сильного снегопада закрыли аэропорт Храброво

Калининградский аэропорт Храброво вынужден прервать свою работу ввиду сильного снегопада, информирует пресс-служба транспортного хаба. Самолёты временно не отправляются и не совершают посадку.

Следовавшие из Москвы, Петербурга и Минска рейсы отправили приземляться на запасной аэродром.

Спецслужбы расчищают взлётно-посадочную полосу от снежных заносов для того, чтобы обеспечить необходимый коэффициент сцепления для безопасных взлёта и посадки бортов.

Напомним также, что в Петербурге из-за сильной метели также наблюдаются перебои в работе аэропорта Пулково.