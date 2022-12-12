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В Калининграде из-за сильного снегопада закрыли аэропорт Храброво

фото ЗакС политика В Калининграде из-за сильного снегопада закрыли аэропорт Храброво

Калининградский аэропорт Храброво вынужден прервать свою работу ввиду сильного снегопада, информирует пресс-служба транспортного хаба. Самолёты временно не отправляются и не совершают посадку.

Следовавшие из Москвы, Петербурга и Минска рейсы отправили приземляться на запасной аэродром.

Спецслужбы расчищают взлётно-посадочную полосу от снежных заносов для того, чтобы обеспечить необходимый коэффициент сцепления для безопасных взлёта и посадки бортов.

Напомним также, что в Петербурге из-за сильной метели также наблюдаются перебои в работе аэропорта Пулково


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