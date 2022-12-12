МВД объявило в розыск основателя "Партии мертвых" Евстропова

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск одного из основателей арт-объединения "Партия мертвых" Максима Евстропова, следует из данных в ведомственной базе розыска. Внимание на это обратила "Медиазона"*.

Как следует из данных МВД, Евстропов "разыскивается по статье УК". Более конкретной информации база розыска не предоставляет.

В начале сентября силовики провели обыски у активистов "Партии мертвых" в рамках дела об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Как сообщалось в СМИ, причиной могли послужить "антиполитические акции" на кладбищах и воинских захоронениях Петербурга.

Среди прочих, оперативные действия производились и у Евстропова, сам он при этом находился в Грузии. После допросов в Следственном комитете участников группы отпустили в статусе свидетелей.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Партия мертвых"