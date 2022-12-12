Повелий и Чечина представили сотрудникам администрации Василеостровского района их нового начальника генерала Соболева

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий и глава комитета территориального развития Наталья Чечина представили коллективу администрации Василеостровского района, а также руководителям местных муниципалитетов их нового руководителя – генерал-лейтенанта Михаила Соболева.

"По мнению губернатора Санкт‑Петербурга, сочетание таких командирских, волевых и государственных качеств Михаила Юрьевича в совокупности с опытом василеостровской районной администрации <...> безусловно поможет выполнить поставленные перед нами задачи", - приводит пресс-служба Смольного замечание Повелия.

Чиновники пообещали в скором времени познакомить нового районного главу с жителями Васильевского острова.

Напомним, губернатор Александр Беглов освободил предыдущего руководителя района Эдуарда Ильина от должности 10 декабря.

Ранее Михаил Соболев занимал пост председателя комитета по вопросам законности, а перед этим был начальником регионального управления Росгвардии.

Фото: Администрация Василеостровского района / "ВКонтакте"