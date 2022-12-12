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Новости 16:01

Ленобласть при поддержке Петербурга передала четыре трамвая подшефному Енакиево

фото ЗакС политика Ленобласть при поддержке Петербурга передала четыре трамвая подшефному Енакиево

Подшефный Ленинградской области город Енакиево в ДНР получил четыре трамвая от 47региона, рассказал его глава Александр Дрозденко 12 декабря. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии присланного подвижного состава и выразил слова благодарности администрации Петербурга.

"Благодарность — администрации Санкт-Петербурга и Горэлектротрансу за предоставленный подвижной состав", — написал Дрозденко.

По словам губернатора, трамваи были доставлены "без происшествий" в Енакиево. "Краны и бригада стропальщиков начали разгрузку", — уточнил он.

В конце августа Енакиево уже получило от Ленобласти шесть трамваев. На прошлой неделе администрация региона сообщала об отправке в донецкий город груза с компьютерами и принтерами для местной полиции и минивэном для администрации.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"


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