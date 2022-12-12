"Фонтанка": Планируемое в 2023 году повышение максимального размера платы за парковку не скажется на реальных расценках

Правительство Петербурга опубликовало 12 декабря для прохождения антикоррупционной экспертизы проект постановления о максимальном размере стоимости пользования платными парковками в 2023 году. При этом, как утверждает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту, реальные цены для автомобилистов останутся на существующем уровне.

Согласно тексту документа, в следующем году предельный тариф для двухколесного транспорта категорий "А" и "М" составит 42,94 рубля в час. Максимальная стоимость часовой стоянки транспортных средств категории "В" планируется на уровне 143,12 рубля, для прочих категорий — 214,68 рубля.

При этом максимальный размер стоимости вовсе не обязательно должен соответствовать реальному. Как заявили "Фонтанке" в комтрансе, в следующем году изменения действующих тарифов не планируется, они сохранятся на существующем уровне.

Публикацию проекта постановления в комитете объяснили следованием постановлению правительства Петербурга № 544, которое прямо предписывает ежегодно устанавливать максимальную стоимость платной парковки в городе. "Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена", — уточнил в комитете и добавили, что величина максимального тарифа рассчитывается исходя из индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Петербурга. Величина этого индекса при подготовке городского бюджета на следующий год составила 108,22 %.

Ранее комтранс объявил о планах сделать поминутной плату за парковку в городе начиная со второго часа. После этого губернатор Александр Беглов поделился планами сделать бесплатной стоянку автотранспорта для ряда обладателей высоких наград.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"