За время действия программы льготной ипотеки стоимость первичного жилья в Петербурге удвоилась

Средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга выросла с апреля 2020 по ноябрь 2022 года на 101%, сообщили 12 декабря "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Nikoliers. Исследователи связывают это с запуском госпрограммы "Льготная ипотека".

Как отмечается, рост стоимости жилья непосредственно с января по октябрь 2022 года составил 21% в Петербурге, достигнув отметки 255 тысяч рублей за квадратный метр. При этом перед запуском программы льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра недвижимости составляла около 127 тысяч рублей.

Как отметили в Nikoliers, в 2020 году девелоперы обратили внимание на рост спроса, и в результате к концу года средняя стоимость "квадрата" достигла 167 тысяч рублей, увеличившись на 32%. Последнее привело к снижению количества сделок по льготной ипотеке, ответом на что стал запуск девелоперами собственных программ, что вновь подстегнуло рынок.

"В итоге к концу 2021 года цена квадратного метра на первичном рынке Петербурга выросла еще на 27% — до 212 тысяч рублей", — цитируют "Ведомости" отчет аналитиков.

С начала декабря представители Центробанка уже дважды высказывались в пользу сворачивания программы льготной ипотеки. Сперва об отсутствии смысла в продлении программы высказалась первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Спустя немногим более недели после этого высказался замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов, который выступил за постепенное сворачивание программы.

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