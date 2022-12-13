Дрозденко пообещал, что проблема дольщиков исчезнет к 2024 году

В ходе ежегодной пресс-конференции 13 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко коснулся темы обманутых дольщиков, передает 47news. По сообщению портала, глава региона пообещал решить проблемы с ними к началу 2024 года.

"Возможно, часть объектов, которые будут сдаваться, будут оформляться в начале 2024 года. Основная проблема с дольщиками — ряд из них против выплаты компенсаций", — приводит 47news слова Дрозденко.

Губернатор объяснил следованием федеральным требованиям выплату компенсаций дольщикам в случае, если здание достроено менее чем на 80 %. "Это вызывает определённое недовольство, говорят, вот у нас уже стоит коробка, готовый дом", — признал он и добавил, что в таком случае остается вариант с достройкой за счет инвесторов, но "этот путь сложен".

На прошлой неделе глава Фонда развития территорий и субъектов РФ Ильшат Шагиахметов насчитал в Ленобласти 16,3 тысячи обманутых дольщиков, права которых должны быть восстановлены к концу 2023 года. При этом ранее правительство Ленобласти говорило о планах обеспечить жильем 15 тысяч дольщиков и выплатить компенсации еще 2,1 тысячи человек.