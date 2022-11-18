В Ленобласти 15 тысячам обманутых дольщиков пообещали предоставить жилье до 2024 года

Правительство Ленинградской области отчиталось о том, как решается проблема обманутых дольщиков. В планы чиновников входит в ближайшие тринадцать с половиной месяцев (то есть, до конца следующего года) обеспечить жильем 15 тысяч человек и выплатить компенсации 2,1 тысячам граждан. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Сегодня региональный Фонд защиты прав дольщиков занят завершением работ на 44 недостроенных объектах.

Зампред правительства области Евгений Барановский насчитал 3,3 тысячи жителей региона, которые за последние три года получили компенсации по линии федерального Фонда развития территорий. Размер выплаты определяется этой институцией в индивидуальном порядке, решающее слово остается за независимым оценщиком.

"В этом году выросло количество обращений с просьбой пересмотреть решение в пользу выплаты — граждане хотят вложить средства в новое жилье, а не дожидаться старого, ведь сегодня закон с большей надежностью защищает их права, и на рынке появляется много интересных предложений", - отметил он.

Отметим, что тем временем расследуется уголовное дело против руководства регионального Фонда защиты прав дольщиков, по которому арестовали также глав строительных и проектных организаций. Следствие считает, что из федеральной субсидии, выделенной на решение проблем покупателей жилья, было украдено 330 млн рублей.