Депутат Романов просит Минкульт помочь с реставрацией Чесменской церкви

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов считает, что восстановление церкви святого Иоанна Предтечи (Чесменской церкви) на улице Ленсовета должен профинансировать Минкульт. С просьбой выделить 133 млн рублей на эту цель из федерального бюджета он официально обратился к главе министерства Ольге Любимовой. Пресс-служба депутата указывает, что пролоббировать поддержку приходу его ранее просили настоятель Чесменской церкви Алексий Крылов и вице-губернатор Борис Пиотровский. На сегодняшний день здание в Московском районе нуждается в капитальном ремонте, который Романов считает правильным провести к 250-летию незавимости Крыма, то есть, к 2024 году.

"С каждым месяцем отсрочки стоимость реставрационных материалов и работ увеличивается, а полуторагодовой давности проект постепенно теряет свою актуальность. Значит, растет риск повышения затрат из федерального бюджета. Уверен, что Министр культуры Ольга Любимова примет это во внимание и ответит Санкт-Петербургу в конструктивном ключе", - прокомментировал свое обращение единоросс.

Пять лет назад у депутата удалось добиться выделения федеральных денег на проектирование будущих работ в культовом сооружении и на прилегающей к нему территории.

Выполненную в псевдоготическом стиле Чесменскую церковь возвели в 1777 году по проекту архитектора Юрия Фельтена после победы над турецким флотом. В 1990-х ее передали в ведение РПЦ.