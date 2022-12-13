ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:03

Хинштейн: Россиян не станут принуждать к сдаче биометрии

фото ЗакС политика Хинштейн: Россиян не станут принуждать к сдаче биометрии

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил 13 декабря о том, что россиянам не грозит принуждение к сдаче биометрических данных. По его утверждению, запрет на это прописан в поправках ко второму чтению соответствующего законопроекта.

"Введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Сами поправки, по словам Хинштейна, устанавливают запрет на принуждение к сдаче биометрии и вводят ответственность за подобные действия. "Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — добавил он, имея в виду в том числе невозможность отказа в оказании услуг и передаче товара, а заодно и в выдаче документов и предоставлении пособий.

Законопроект о единой биометрической системе был принят Госдумой в конце ноября. Накануне стало известно об обращении патриарха Кирилла к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой провести общественное обсуждение проекта перед его принятием и рассмотреть предложенные РПЦ поправки.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама