В Смольном анонсировали ввод проблемного ЖК "Ломоносов" в следующем году

Третий и четвертый корпуса жилого комплекса "Ломоносов" должны быть введены в строй в течение 2023 года, сообщила 13 декабря пресс-служба комитета по строительству. Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, комитет взял работы здесь на особый контроль.

Глава комитета Игорь Креславский посетил объект и встретился в представителями застройщика и управляющей компании. По его словам, достраивать объекты "всегда сложно", поскольку "это требует больших финансовых вливаний", но подобный вопрос уже решен.

Третий корпус жилого комплекса должны сдать в марте 2023 года. Четвертый корпус возведен до уровня пятого этажа, сейчас возводятся железобетонные конструкции вентиляционных шахт и лестничных маршей. Работы здесь застройщик намеревается завершить в течение следующего года, уточнили в Смольном.

В апреле губернатор Александр Беглов говорил, выступая с отчетным докладом в Заксобрании, о выходе на "финишную прямую в решении проблем обманутых дольщиков" и упоминал при этом ЖК "Ломоносов". Позже жильцы второго корпуса обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на состояние здания.