Серафимовский жилмассив за Нарвской заставой получил статус петербургского памятника

Ансамбль из восьми петербургских зданий, образующих в Кировском районе так называемый Серафимовский городок, признали памятниками регионального значения. Как сообщается на сайте КГИОП, речь идет о семи жилых домах и здании бывшей прачечной. Все они находятся в квартале, ограниченном проспектом Стачек, Турбинной улицей, а также улицами Белоусова и Трефолева. Историко-культурную экспертизу объектов выполнил ушедший в этом году из жизни краевед и историк Борис Кириков.

"В композиции несколько массивных зданий порой сквозят неоклассические реминисценции. Прежде всего это относится к аркам угловых домов. Два других прохода внутрь квартала оформлены уже знакомыми, стремительно взлетающими полуарками. Они придают острые, запоминающиеся штрихи ансамблям первых жилмассивов за Нарвской заставой", - приводится фрагмент из книги Кирикова.

Серафимовский городок, состоящий из трехэтажных кирпичных домов с характерными арками, построили во второй половине 1920-х годов по проекту архитекторов Григория Симонова, Александра Никольского и Александра Гегелло. Их похожий проект был реализован на Тракторной улице в том же районе.