Парламент Петербурга отказался ужесточать требования к междугородним автобусам

Законодательное собрание Петербурга на заседании 14 декабря рассмотрело во втором чтении законопроект о корректировке требований к междугородним автобусам. Автором документа выступает губернатор Петербурга Александр Беглов. Ко второму чтению законопроекта подали восемь поправок.

Часть из них направили депутаты фракции "Яблоко". Они предложили предоставить преимущество при конкурсном отборе тем автобусам, у которых есть низкий пол, кондиционер, спецоборудование для инвалидов. Также депутаты пожелали снизить предельный срок эксплуатации транспорта. Это вопрос безопасности пассажиров, отметил парламентарий от фракции Борис Вишневский. Представитель губернатора Петербурга Константин Сухенко заявил, что не поддерживает ни одно из предложений. Все поправки "яблочников" большинством голосов отклонили.

Фракция "Справедливая Россия – За правду" предложила не давать органу исполнительной власти право устанавливать дополнительные критерии для отбора перевозчиков при заключении договоров без конкурса. Могут быть использованы те же критерии, что и при проведении конкурса. Это может усложнить процесс принятия решения, заявил Сухенко. Большинством голосов эту поправку тоже не поддержали.

София Саттарова