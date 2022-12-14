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Новости 12:36

"Все договоренности мы выполняем": Ленобласть и Белоруссия заключили шесть соглашений о сотрудничестве

фото ЗакС политика "Все договоренности мы выполняем": Ленобласть и Белоруссия заключили шесть соглашений о сотрудничестве

Власти Ленинградской области и представители Белоруссии подписали шесть соглашений, которые предполагают взаимное сотрудничество в таких отраслях, как образование, культура, молодежная политика и экономика, информирует пресс-служба администрации региона.

"Наши партнерские отношения славятся тем, что все договоренности мы выполняем. И сегодняшнее подписание соглашений даст возможность для встречных бизнес-проектов", — высказался по случаю договорённости губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что белорусские предприятия арендуют в Ленобласти портовые площадки, прежде чем приступить там к строительству собственной инфраструктуры.

В феврале Владимир Путин по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко распорядился начать строительство порта в Ленобласти. 

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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