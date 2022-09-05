Белоруссия арендует площадки в Ленобласти под строительство порта

Белорусские предприятия арендуют в Ленобласти портовые площадки, прежде чем приступить там к строительству собственной инфраструктуры, сообщило 5 сентября ТАСС со ссылкой на главу 47 региона Александра Дрозденко. По словам чиновника, область предложила белорусской стороне несколько вариантов расположения площадок, однако окончательного ответа пока не получила.

"Они определятся по тем мощностям, которые сегодня можно использовать, а дальше они все-таки будут что-то строить. Мы им варианты для стройки предложили, и в Приморске, и в Усть-Луге, пусть выбирают. Мы им даем территорию, предполагается так", — рассказал Дрозденко.

Как рассказал глава региона, сейчас белорусская сторона ведет переговоры с компаниями "Русхимальянс", "Новотранс" и некоторыми другими, а заодно и с "Морским рыбным портом" в Петербурге. Как ожидается, в аренду белорусская сторона получит незадействованные сейчас площадки, при этом в перспективе возможна ситуация, когда им предложат выкупить часть арендованных площадей или стать совладельцами портовых мощностей.

В феврале сообщалось о том, что президент Владимир Путин по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко распорядился начать строительство порта в Ленобласти. В ходе июньского визита в Петербург Лукашенко заявил о желании "миллионов 20 тонн переориентировать" на местный порт. На следующий день после сделанного заявления он осмотрел строящийся порт Бронка в Ломоносове.

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