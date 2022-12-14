Экс-скрипача "Аквариума" Решетина зачислили в творческую бригаду в зоне СВО

По указу Министерства обороны в зоне военной спецоперации, проводимой на территории Украины с 24 февраля, была учреждена фронтовая творческая бригада, информирует силовое ведомство в своём Telegram-канале.

Бригада состоит из мобилизованных граждан и пришедших на СВО добровольцами артистов. Её задача - организация культурного досуга бойцов.

Первый военный концерт артисты дали в ноябре в Мариуполе. В числе выступающих был бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин.

Кроме Решетина, в бригаду зачислили также ведущего актёра московского театра "Современник" Евгения Павлова.

О том, что 59-летний Решетин решил отправиться на СВО, стало известно в середине октября.