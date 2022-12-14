ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:32

Экс-скрипача "Аквариума" Решетина зачислили в творческую бригаду в зоне СВО

фото ЗакС политика Экс-скрипача "Аквариума" Решетина зачислили в творческую бригаду в зоне СВО

По указу Министерства обороны в зоне военной спецоперации, проводимой на территории Украины с 24 февраля, была учреждена фронтовая творческая бригада, информирует силовое ведомство в своём Telegram-канале.

Бригада состоит из мобилизованных граждан и пришедших на СВО добровольцами артистов. Её задача - организация культурного досуга бойцов.

Первый военный концерт артисты дали в ноябре в Мариуполе. В числе выступающих был бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин.

Кроме Решетина, в бригаду зачислили также ведущего актёра московского театра "Современник" Евгения Павлова.

О том, что 59-летний Решетин решил отправиться на СВО, стало известно в середине октября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама