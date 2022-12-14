"Докладываю — вчера сделал": Путин заверил Попову, что привился от гриппа

В ходе совещания с членами российского правительства президент РФ Владимир Путин уведомил главного санитарного врача страны Анну Попову о том, что сделал прививку от гриппа. Трансляцию заседания вела пресс-служба Кремля.

"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю — вчера сделал", — поделился Путин.

Кроме того, президент рассказал собравшимся о личных успехах в занятиях спортом, порекомендовав им следовать его примеру. Отметим, ранее в среду, 14 декабря, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в этом году президент не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади, хотя в прошлом году играл с Александром Лукашенко в Стрельне.

Добавим также, 13 декабря Попова объявила о завершении прививочной кампании против гриппа в РФ.