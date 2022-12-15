Петербургские эсеры направили более тонны гуманитарного груза в Донецк и Луганск

Петербургское региональное отделение партии "Справедливая Россия - За правду" направило груз гуманитарной помощи в Донецк и Луганск, известила у себя в Telegram-канале Надежда Тихонова.

Помогала в сборе необходимых вещей компания "Метрострой Северной Столицы". Жителям двух городов в ЛДНР передали продукты питания, средства гигиены, одежду и обувь. Совокупный вес груза превышает тонну.

"Большое спасибо сотрудникам "Метростроя" за покупку необходимый вещей, а также оказавшим содействие в сборе и доставке груза соратникам из партии — членам бюро, депутатам ЗакСа и местному отделению в Петродворцовом районе", — написала Тихонова.

Напомним также, ранее Ленобласти передала своему подшефному городу Енакиево минивэн и компьютеры, а также четыре трамвая.

Фото: Telegram-канал Надежды Тихоновой