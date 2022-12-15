Госдума одобрила отсрочку от мобилизации для родителей с четырьмя детьми

Депутаты Государственной думы 15 декабря поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении возможности родителям трех и более детей вступать в мобилизационный людской резерв, если имеется такое желание, следует из сообщения парламентской пресс-службы. Также проект предусматривает установление отсрочки от мобилизации для граждан с четырьмя и более детьми моложе 16 лет.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторами инициативы выступили члены думского комитета по обороне с его председателем Андреем Картаполовым во главе. Они отмечают, что сейчас родители трех и более детей лишены возможности участвовать в военных сборах вне зависимости от собственного желания.

Также законопроект предусматривает изменение закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" в части, касающейся призыва родителей с четырьмя и более детьми на иждивении.

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал, что депутаты возьмут на контроль вопрос отсрочки от мобилизации для родителей с тремя и более детьми. На этой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации.