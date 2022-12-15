Путин продлил программу льготной ипотеки до июля 2024 года

Программу льготной ипотеки в России следует завершать, но делать это следует "плавно", заявил 15 декабря президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства предложил продлить ее действие до июля 2024 года, одновременно увеличив ставку на один процент годовых.

"Будем это сворачивать, но будем делать это плавно", — заявил Путин и объяснил, что имеет в виду продление действия программы вплоть до 1 июля 2024 года.

"При этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов", — отметил он. Сейчас ставка по льготной ипотеке составляет 7%.

Ранее о необходимости сворачивания льготной ипотеки уже говорили представители Банка России. Так, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева говорила 1 декабря о том, что финансовый регулятор не видит никакой необходимости в продлении программы. По ее словам, подобная мера рассматривалась как антикризисная, а к настоящему моменту она себя исчерпала.

Спустя неделю после Юдаевой о льготной ипотеке выказался замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов. Он посетовал на "дисбаланс в долгосрочной перспективе" в связи с действием программ субсидирования, а также на то, что строительная отрасль якобы "подсела как на иглу на льготную ипотеку". Из его слов следовало, что Центробанк выступает за сворачивание программы.

Фото: kremlin.ru