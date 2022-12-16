Петербургские эсеры внесли законопроект о десятикратном снижении транспортного налога

Депутаты петербургского ЗакСа из фракции справедливороссов внесли на рассмотрение коллег поправки в городской закон "О транспортном налоге", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Инициативой предлагается собирать в качестве налога десятикратно меньшую сумму с каждого из видов транспорта. Так, для легковых автомобилей мощностью менее 100 лошадиных сил депутаты хотят понизить ставку с 24 рублей за единицу мощности до 2,5 рубля. Авторы документа (Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков) в пояснительной записке упоминают позицию Минтранса, который шесть лет назад был готов вовсе отменить налог, но впоследствии передумал.

Тем временем, вице-спикер городского парламента Марина Шишкина наблюдает все большую враждебность политики чиновников в отношении автомобилистов.

"В центр не въезжай, но высокие налоги оплачивай. Акцизы на бензин, которые в свое время преподносили как замену транспортному налогу, исходя из формулы: сколько проехал, столько и заплатил, - продолжают расти", - перечислила она.

Не облегчает положение водителей, по мнению ее коллег, также высокая фискальная составляющая в ценах на бензин и расширение зоны платной парковки. В случае, если инициативу примут, она должна будет вступить в силу с 1 января 2024 года.