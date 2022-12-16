Депутат Останина предложила ужесточить ответственность за повторную пропаганду ЛГБТ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду нетрадиционных отношений, сообщило 16 декабря РИА Новости со ссылкой на текст документа. Максимальное наказание за это может достигать пяти лет лишения свободы, считает она.

Останина предлагает ввести в Уголовный кодекс три новые статьи по аналогии с принятыми поправками в Кодекс об административных правонарушениях, касающимися пропаганды нетрадиционных отношений. Уголовная ответственность, по мысли депутата, должна наступать за повторное нарушение запрета.

В частности, за повторную пропаганду ЛГБТ и смены полы посредством интернета и СМИ Останина предлагает наказание в виде ареста сроком до четырех месяцев либо же принудительными или исправительными работами сроком до двух лет или такой же длительности лишением свободы. Наказание за пропаганду среди несовершеннолетних предполагает до четырех лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы, и это же грозит за пропаганду педофилии.

За пропаганду ЛГБТ среди детей законотворец предложила наказывать заключением на срок до шести месяцев. Если при этом использовались СМИ или интернет, то речь пойдет уже о принудительных работах или лишении свободы продолжительностью до двух лет.

Документ направлен на отзыв в правительство. Меж тем первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина уже заявила РИА Новости, что полагает преждевременным введение уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ.

Отметим, что Останина и ранее выступала с предложением ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду нетрадиционных отношений. В прошлый раз это случилось месяц назад, когда она совместно с депутатом от "Справедливой России — За правду" Николаем Бурляевым внесла поправку ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. Попытка закончилась неудачей, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил проект двух депутатов.