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Новости 12:16

С начала СВО в интернет утекли 600 миллионов записей о россиянах, сообщил РКН

фото ЗакС политика С начала СВО в интернет утекли 600 миллионов записей о россиянах, сообщил РКН

Свыше 140 утечек персональных данных произошли в России с начала спецоперации, сообщило 16 декабря ТАСС со ссылкой на сведения Роскомнадзора. Суммарно речь идет об утечке около 600 миллионов записей о жителях страны.

"С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных", — цитирует сообщение пресс-службы РКН агентство. Основным источником сливов Роскомнадзор объявил "иностранные ресурсы", в том числе зарубежные социальные сети.

Среди прочего в ведомстве признали нарушение медицинских персональных данных россиян, которые подлежат особой защите. Вообще же содержание просочившейся в Сеть информации касается в том числе личной информации о россиянах и их социальных связей.

Днем ранее РКН отчитался о составлении с начала года 131 протокола в отношении СМИ-иноагентов за нарушение требований к обязательной маркировке публикаций. Также ведомство ограничило доступ к 122 тысячам материалов об СВО, посчитав их содержание недостоверным.


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