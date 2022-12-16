С начала СВО в интернет утекли 600 миллионов записей о россиянах, сообщил РКН

Свыше 140 утечек персональных данных произошли в России с начала спецоперации, сообщило 16 декабря ТАСС со ссылкой на сведения Роскомнадзора. Суммарно речь идет об утечке около 600 миллионов записей о жителях страны.

"С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных", — цитирует сообщение пресс-службы РКН агентство. Основным источником сливов Роскомнадзор объявил "иностранные ресурсы", в том числе зарубежные социальные сети.

Среди прочего в ведомстве признали нарушение медицинских персональных данных россиян, которые подлежат особой защите. Вообще же содержание просочившейся в Сеть информации касается в том числе личной информации о россиянах и их социальных связей.

Днем ранее РКН отчитался о составлении с начала года 131 протокола в отношении СМИ-иноагентов за нарушение требований к обязательной маркировке публикаций. Также ведомство ограничило доступ к 122 тысячам материалов об СВО, посчитав их содержание недостоверным.