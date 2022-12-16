Путин проведет заседание Госсовета в очном формате, но уклонится от встречи с контрразведчиками

Президент Владимир Путин проведет на следующей неделе в очном режиме заседание Государственного совета, сообщил 16 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Темой мероприятия заявлена молодежная политика.

Как заявил Песков, заседание намечено на четверг, 22 декабря. "Будет [рассматриваться] вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Песков сообщил, что в графике Путина не запланировано никаких мероприятий по случаю Дня военной контрразведки, который отмечается 19 декабря. В то же время 20 декабря президент выступит с обращением по случаю Дня работников органов безопасности. "Традиционно президент поздравляет сотрудников органов безопасности", — отметил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин не станет играть в хоккей на матче, ежегодно проводимом на Красной площади, а до этого стало известно об отказе от проведения большой пресс-конференции главы государства в этом году. Под вопросом остается и возможность обращения Путина к Федеральному собранию до конца года.