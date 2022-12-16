Кабмин выделил 8,4 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Правительство выделило дополнительные 8,4 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотеке семей с тремя и более детьми, проинформировала пресс-служба кабмина 16 декабря. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В своем выступлении на заседании кабмина в пятницу Мишустин выразил мнение, что мера поддержки позволит многодетным семьям в России "значительно сократить сумму долга, а значит, и расходы на покупку жилья".

Деньги пойдут на выполнение программы в соответствии с которой семьи с тремя и более детьми имеют право на получение выплат в размере 450 тысяч рублей. Их можно тратить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, а также на приобретение земли под возведение собственного дома.

На участие в программе могут претендовать семьи, в которых третий ребенок родился в 2019 году или позже. Всего в 2022 году на осуществление программы ушло 66,8 миллиарда рублей.

Накануне президент Владимир Путин сообщил о решении приступить к постепенному сворачиванию программы льготной ипотеки. По словам главы государства, ее действие продлят до июля 2024 года, но в то же время поднимут ставку до 8 % вместо нынешних 7 % годовых.

До этого консалтинговая фирма Nikoliers сообщила о том, что за время действия программы льготной ипотеки стоимость первичного жилья в Петербурге удвоилась.