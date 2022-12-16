TikTok сократил большинство своих сотрудников в России

Администрация социальной сети TikTok решила существенно сократить штат своих сотрудников в России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании. Ранее ее представители уже анонсировали отказ от трансляции стримов, ссылаясь на нежелание подпадать под действие новейших российских цензурных законов.

"Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", - гласит текст заявления.

По данным источника Forbes, из около пяти сотен сотрудников работать в российском филиале соцсети остались только десять человек.

Отметим, что с началом спецоперации взаимоотношения TikTok и российского государства обострились: социальную сеть неоднократно штрафовали за распространение запрещенного в РФ контента. Штрафы привели к тому, что российские поисковики обязали маркировать ссылки на TikTok как на нарушителя российского законодательства.