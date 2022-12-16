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Новости 16:11

Набиуллина отметила спад потребительской активности в Москве и Петербурге

фото ЗакС политика Набиуллина отметила спад потребительской активности в Москве и Петербурге

Потребительская активность в России отличается от региона к региону, заявила 16 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, заметный спад наблюдается в Москве и Петербурге.

"В потребительской активности явно проявляется региональная неоднородность. В Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребления", —приводит слова Набиуллиной агентство "Прайм". При этом, по ее словам, в регионах Урала, Юга и Дальнего Востока потребительский спрос держится приблизительно на уровне прошлого года.

В целом же, характеризуя потребительский спрос в России, глава ЦБ назвала его сдержанным и отметила сохранение сберегательной модели среди россиян.

Ранее Банк России выпустил сообщение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5 % годовых. Также регулятор отметил появление нехватки работников в связи с частичной мобилизацией.


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