Осужденный по делу о "фейках" Алексей Горинов добился госпитализации

Бывший муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов, осужденный по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) и заболевший в колонии, добился предоставления ему медицинской помощи. Он и группа его поддержки считают, что достичь желаемого удалось благодаря общественному резонансу.

В Telegram-канале сочувствующих Горинову сообщается, что после целой недели попыток попасть к врачу он наконец оказался в больнице ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.

Напомним, что о проблемах заключенного стало известно в начале недели: из-за низкой температуры в камере 61-летний Горинов, страдающий от хронического бронхита, стал испытывать лихорадку и проблемы со сном. Это побудило оппозиционеров из Мосгордумы обратиться к начальникам силовых ведомств во Владимирской области.

Напомним, Горинов - первый осужденный по статье о фейках про армию. Поводом для семилетнего срока стала его пацифистская речь, произнесенная перед коллегами по совету депутатов "Красносельский" нынешней весной.

фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"