В Госдуму поступил проект об освобождении ученых от частичной мобилизации

Группа депутатов от фракций "Новые люди", КПРФ и ЛДПР внесли 16 декабря законопроект, предусматривающий освобождение обладателей ученых степеней от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Как отмечают авторы в пояснительной записке к проекту, в настоящее время существует противоречие между законами о военной службе и о мобилизации. В то время как первый предоставляет кандидатам и докторам наук освобождение от призыва на военную службу по мобилизации, второй им такого права не дает.

Предлагаемая инициатива преследует цель снять наблюдаемое противоречие между двумя нормами. "Законопроект предлагает <...> закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации", — говорится в пояснительной записке. Авторы отдельно указали, что предлагаемое право не будет иметь силы в случае объявления полной мобилизации в стране.

Авторы указывают, что изъятие ученых из запаса для частичной мобилизации "не окажет существенного влияния на обороноспособность российской армии", но позволит снизить опасения научного сообщества и сберечь научно-технический потенциал.

Также проект предлагает закрепить на законодательном уровне отсрочку от призыва по мобилизации для студентов и аспирантов.

В начале недели глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о том, что кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации. В четверг депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, предполагающий предоставление отсрочки от мобилизации родителям, воспитывающим четырех и более детей моложе 16 лет.