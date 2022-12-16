Власти Ленобласти намерены перейти к полной сортировке мусора к 2025 году

К 2025 году Ленинградская область намерена сортировать 100% поступающих на мусороперерабатывающие предприятия отходов, рассказал в интервью "Деловому Петербургу" вице-губернатор региона Михаил Ильин.

В беседе с изданием чиновник указал на планы реконструкции существующих в регионе объектов. "Всё это позволит к 2025 году сортировать 100% отходов и на 50% снизить объёмы отходов, направляемых на полигоны", — поведал он и добавил, что появление новых мусороперерабатывающих заводов позволит прекратить эксплуатацию практически заполненных и не отвечающих современным требованиям полигонов.

Сегодня на Волхонском шоссе состоялся запуск первой очереди мусороперерабатывающего завода "Волхонка", рассчитанного на прием 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Присутствовавший на мероприятии глава "Интер РАО" Борис Ковальчук оценил затраты на строительство всех очередей мусорных предприятий в Петербурге и Ленобласти в 40 миллиардов рублей с учетом НДС и, соответственно, в 34 миллиарда рублей без него.