Мусороперерабатывающие заводы Петербурга и Ленобласти потребуют инвестиций на 40 миллиардов рублей

Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук оценил общий объем необходимых инвестиций в строительство всех очередей мусороперерабатывающих предприятий на территории Петербурга и Ленинградской области в 40 миллиардов рублей с учетом налога, передает 16 декабря ТАСС. Заявление прозвучало в ходе открытия первой очереди нового завода "Волхонка".

"Поскольку у нас будет пять заводов, поэтому в ближайшие несколько лет мы планируем масштабные работы с общим объемом инвестиций порядка 40 миллиардов рублей", — поведал журналистам Ковальчук. При этом он оговорился, что назвал сумму с учетом НДС, а без него общий объем инвестиций составит около 34 миллиардов рублей.

Кроме того, глава "Интер РАО" рассказал слушателям о планах поднять показатель переработки отходов на уровень выше 70%. "Безусловно, это потребует времени", — признал он.

Открытие первой очереди завода "Волхонка" состоялось утром 16 декабря в присутствии губернаторов Петербурга и Ленобласти Александра Беглова и Александра Дрозденко. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать около 300 тысяч тонн отходов ежегодно.

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