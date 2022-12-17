В Пушкине переполнен коронавирусный корпус больницы им. Семашко

Помещенный в декабре в красную зону стационар № 38 имени Семашко в Пушкине оказался под завязку занят пациентами с респираторными заболеваниями, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на врача-эпидемиолога Татьяну Качину. Речь идет о перепрофилированном из кардиологического в инфекционный корпусе, в котором развернуто 240 коек. До последнего времени сюда ежедневно поступало в среднем 40 новых больных.

"Сейчас коронавирусная инфекция фиксируется у 30 процентов пациентов, столько же поступает к нам с гриппом типа А и типа В, а также Н1N1. Остальные – с признаками ОРВИ или бактериальной пневмонией", - уточнила Качина.

Отметим, что ковидные койки в больнице развернули меньше двух недель назад на фоне ухудшения общей эпидемиологической ситуации в городе. Помимо негативной коронавирусной динамики, в Петербурге стремительно растет заболеваемость гриппом: за прошедшую неделю рост, по данным Роспотребнадзора, составил 66%. Из-за этого школьники закончат учебу в нынешнем году уже 23 декабря.