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Новости 13:29

ЕСПЧ присудил компенсации участникам митинга против пенсионной реформы

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсации участникам митинга против пенсионной реформы

Европейский суд по правам человека счел РФ обязанной выплатить компенсации российским активистам Виктории Бойковой и Якову Зильбергу, задержанным на демонстрации 2018 года против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката заявителей Максима Оленичева**. За их задержанием последовали административные аресты по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Примечательно, что Бойковой дали 13 суток спецприемника, несмотря на имевшуюся у нее инвалидность третьей группы.

Согласно решению Страсбургского суда, российские власти нарушили право Бойковой и Зильберга на свободу собраний, на справедливое судебное разбирательство и на апелляцию в суде вышестоящей инстанции. Каждому из активистов присудили по 3900 евро.

Летом нынешнего года Россия законодательно оформила свой отказ выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В этом году РФ вышла из Совета Европы.

Напомним, что летом 2018 года пенсионный возраст для мужчин повысили с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет. До этого президент Владимир Путин обещал, что пенсионной реформы проведено не будет.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Оленичева в реестр иноагентов


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