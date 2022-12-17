ЕСПЧ присудил компенсации участникам митинга против пенсионной реформы

Европейский суд по правам человека счел РФ обязанной выплатить компенсации российским активистам Виктории Бойковой и Якову Зильбергу, задержанным на демонстрации 2018 года против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката заявителей Максима Оленичева**. За их задержанием последовали административные аресты по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Примечательно, что Бойковой дали 13 суток спецприемника, несмотря на имевшуюся у нее инвалидность третьей группы.

Согласно решению Страсбургского суда, российские власти нарушили право Бойковой и Зильберга на свободу собраний, на справедливое судебное разбирательство и на апелляцию в суде вышестоящей инстанции. Каждому из активистов присудили по 3900 евро.

Летом нынешнего года Россия законодательно оформила свой отказ выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В этом году РФ вышла из Совета Европы.

Напомним, что летом 2018 года пенсионный возраст для мужчин повысили с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет. До этого президент Владимир Путин обещал, что пенсионной реформы проведено не будет.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Оленичева в реестр иноагентов