На Египетский мост вернулись отреставрированные сфинксы

После трехмесячной реставрации на Египетском мосту в Адмиралтейском районе Петербурга вновь установили фигуры сфинксов, привезенные из мастерских, передает издание 78.ru. Теперь в створе Лермонтовского проспекта вновь можно увидеть четыре скульптуры, весом по две тонны каждая.

Осенью прошлого года их разрисовали вандалы. В последний раз объекты, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения, приводили в порядок десять лет назад. Свою историю они отсчитывают с 1820-х годов.

Отметим, что накануне тоже после трехмесячных восстановительных работ на Дворцовую пристань Адмиралтейской набережной вернулись скульптуры львов.