Парламентарий от Ленобласти Ольга Занко вошла в ТОП-5 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая Ленинградскую область в стенах Государственной думы РФ депутат Ольга Занко попала в ТОП-5 самых эффективных парламентариев, информирует пресс-служба администрации региона.

Одной из последних её инициатив является законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. За осквернение ленты гражданин может получить до 5 лет тюрьмы.

Также Занко предлагала увеличивать срок переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны. Но главное достижение депутата, по версии администрации Ленобласти, — "безвозмездная помощь областным мобилизованным".

Напомним также, в мае Занко выступила с предложением создать реестр "русофобских авторов".

Фото: "ВКонтакте" / Ольга Занко