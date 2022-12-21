Свыше 150 петербуржцев угодили в больницы из-за падения на тротуарах после ледяного дождя

Пришедший в Северную столицу ледяной дождь сковал городские тротуары плотным настом, что привело к росту травм от падения на улицах, передаёт "Фонтанка". На данный момент за помощью в медучреждения обратились более 150 жителей Петербурга.

По данным на 18:00, в городские стационары доставили 154 поскользнувшихся человека. Наибольшее количество принял НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе — 85 граждан.

В городскую больницу № 26 поступили 24 упавших пациента, в Елизаветинскую — 25, в Александровскую — 13, а в Мариинскую — восемь.

О том, что Петербург накроет ледяной дождь, синоптики оповещали заранее. В комитете по благоустройству сообщили о повышенной готовности спецслужб.