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Новости 11:44

Госдума окончательно приняла закон о передаче ФСБ данных пассажиров такси

фото ЗакС политика Госдума окончательно приняла закон о передаче ФСБ данных пассажиров такси

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, обязывающий агрегаторов такси предоставлять Федеральной службе безопасности данные пассажиров. На сайте нижней палаты о нем говорится как о "законе, регулирующем работу такси".

Документ также устанавливает понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси", "региональный реестр легковых такси".

В случае подписания закона президентом перевозчики столкнутся с рядом ограничений: например, они будут вправе осуществлять свою деятельность только в регионе своей регистрации. Впрочем, это не коснется случаев, когда пассажир заказывает поездку из одного в другой субъект Федерации.

Наконец, закон вводит в отношении агрегаторов солидарную с водителями ответственность за ущерб, причиненный клиентам.

Внесенную в Думу в мае инициативу публично критиковали некоторые государственные деятели. В частности, против ее принятия выступал депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов.


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович




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