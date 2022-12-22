Госдума окончательно приняла закон о передаче ФСБ данных пассажиров такси

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, обязывающий агрегаторов такси предоставлять Федеральной службе безопасности данные пассажиров. На сайте нижней палаты о нем говорится как о "законе, регулирующем работу такси".

Документ также устанавливает понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси", "региональный реестр легковых такси".

В случае подписания закона президентом перевозчики столкнутся с рядом ограничений: например, они будут вправе осуществлять свою деятельность только в регионе своей регистрации. Впрочем, это не коснется случаев, когда пассажир заказывает поездку из одного в другой субъект Федерации.

Наконец, закон вводит в отношении агрегаторов солидарную с водителями ответственность за ущерб, причиненный клиентам.

Внесенную в Думу в мае инициативу публично критиковали некоторые государственные деятели. В частности, против ее принятия выступал депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов.