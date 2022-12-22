Нынешняя гололедица напомнила главному петербургскому синоптику "коллапс 1981 года"

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов высказался об ухудшившихся в последнюю декаду декабря погодных условиях в городе, которые все чаще приводят к травмированию людей. Масштаб проблемы, по его ощущениям, близок к ситуации начала 1981 года. Происходившее тогда специалист называет коллапсом.

"Как свидетель мартовского гололеда 1981 года в Ленинграде, вспоминаю, что творилось на улицах… Все дороги, тротуары и другие поверхности были покрыты толстым слоем прозрачного льда", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

Различие двух сюжетов он видит в том, что накануне плюсовая температура стала разрушать ледяной покров: "в 1981 году такого не отмечалось".

Напомним, что только за вчерашний день из-за травм на льду в два травмпункта обратились более 80 человек. Накануне также возбудили два уголовных дела, связанных с некачественной зимней уборкой.